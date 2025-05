Migranti Meloni | accordo Albania dimostra funzionamento dei rimpatri

Il ministro Meloni commenta i progressi nell'accordo con l'Albania sui rimpatri migratori. Nonostante l'impossibilità di visitare i Centri di Permanenza per il Rimpatrio in Italia, sottolinea l'efficacia delle misure adottate e la rapidità con cui si stanno concretizzando, ribadendo l'impegno del governo nel gestire la questione migratoria.

Tirana, 16 mag. (askanews) - "Non ho fatto in tempo e non farò in tempo" a visitare i Cpr italiani in Albania ma "stiamo andando avanti, mi pare che il lavoro dimostri, anche per la velocità, il funzionamento dei rimpatri e si dimostra che, come avevamo promesso, stiamo andando avanti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo ai lavori della Comunità politica europea a Tirana. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migranti, Meloni: accordo Albania dimostra funzionamento dei rimpatri

Su questo argomento da altre fonti

Migranti, Meloni: accordo Albania dimostra funzionamento dei rimpatri

Lo riporta askanews.it: Tirana, 16 mag. (askanews) – “Non ho fatto in tempo e non farò in tempo” a visitare i Cpr italiani in Albania ma “stiamo andando avanti, mi pare che il lavoro dimostri, anche per la velocità, il funzi ...

Piano Albania, Meloni tira dritto: “Avanti come promesso”

Da msn.com: Il primo ministro è arrivato al vertice della Comunità Politica Europea a Tirana: “Mi pare che il lavoro dimostri il funzionamento dei rimpatri”. Sull'Ucraina: "Insistere per un piano di pace serio" ...

Meloni in Albania per il vertice della Comunità politica europea: “Il lavoro sui rimpatri funziona”

Come scrive ilfoglio.it: Si apre oggi a Tirana il vertice che riunisce 47 paesi europei. Previsto un incontro bilaterale tra la premier e il primo ministro albanese Rama sul protocollo migranti, ma si attende anche la parteci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Euro 2024 - Italia al via con l'Albania

Sfida dove l’Under, a 1,75, si fa preferire leggermente all’Over, a 2,00: ecco quindi che il più classico dei 2-0 si gioca a 5,75 per i campioni d’Europa mentre lo stesso risultato esatto ma in favore delle Aquile albanesi pagherebbe 50 volte la posta.