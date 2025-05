Migranti lo sbarco a Ponte Colombo di 263 persone salvate in mare

Venerdì 16 maggio 2025, alle ore 10, la nave Solidaire attraccherà a Ponte Colombo, portando a terra 263 migranti salvati in mare. L'operazione, condotta dall'omonima Ong spagnola, segue due interventi effettuati nei giorni scorsi, sottolineando l'impegno continuo per la salvaguardia della vita umana nel Mediterraneo.

È previsto alle ore 10 di venerdì 16 maggio 2025 l'attracco della nave Solidaire a Ponte Colombo con lo sbarco dei migranti salvati dal mare nei giorni scorsi. All'imbarcazione dell'omonima Ong spagnola è stata assegnata la destinazione ligure dopo due diversi interventi effettuati nel. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Migranti, lo sbarco a Ponte Colombo di 263 persone salvate in mare

