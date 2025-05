Migranti in Albania ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace Si attende la Corte Costituzionale

Negli ultimi sviluppi riguardanti la questione dei migranti in Albania, un giudice di pace di Roma ha richiesto l'immediata liberazione di un cittadino straniero dal Cpr di Gjader. Questo intervento giuridico arriva mentre si attende il pronunciamento della Corte Costituzionale, dopo che la Cassazione penale aveva già autorizzato il trattenimento dei richiedenti asilo.

Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. La questione riguarda la mancata previsione, nell’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI), delle modalità di trattenimento nei Cpr e il possibile contrasto con l’articolo 13 della Costituzione. La decisione della giudice arriva in un contesto di crescente dibattito attorno al Protocollo Italia-Albania un giorno prima della votazione alla Camera sul decreto Albania di cui l’esito è stato: 192 voti favorevoli, 111 contrari e 4 astenuti. Il caso esaminato dalla Giudice Artone riguarda un giovane portato in Albania il 9 aprile. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale

Minacce di morte al giudice Silvia Albano per il suo operato sui migranti in Albania

Silvia Albano, giudice della Sezione specializzata sui Diritti della Persona ed Immigrazione del Tribunale di Roma, ha ricevuto minacce di morte dopo aver preso parte a decisioni sui trattenimenti dei migranti in Albania.