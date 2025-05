Migranti 263 traghettati a Genova dalla nave Solidaire

La nave "Ocean Viking" dell’ONG spagnola Solidaire ha traghettato 263 migranti a Genova, dopo due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo meridionale. Questa missione evidenzia la crescente crisi umanitaria nella regione e il continuo impegno delle ONG nel fornire assistenza ai migranti in pericolo. Genova accoglie così un nuovo gruppo di persone alla ricerca di sicurezza e dignità.

All'imbarcazione dell'omonima Ong spagnola è stata assegnata la destinazione ligure dopo due diversi interventi effettuati nel Mediterraneo meridionale

