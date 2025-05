Mieli-Travaglio scintille su La7 Johnson bloccò negoziato tra Mosca e Kiev? Immensa bufala russa Lo dissero gli ucraini

A "Otto e mezzo" su La7, un acceso confronto tra Marco Travaglio e Paolo Mieli ha messo in luce le frustrazioni riguardo al fallito negoziato tra Mosca e Kiev nel 2022, grazie anche all'intervento di Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Al centro del dibattito, la questione delle responsabilità nel blocco delle trattative e le bufale diffuse.

Dibattito vivace a Otto e mezzo (La) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista Paolo Mieli sulle trattative fallite nel 2022 tra Russia e Ucraina. La miccia è l’intervento del direttore di Limes, Lucio Caracciolo: “Oggi non è da sottovalutare questa ripresa di negoziati, perché è una ripresa in tutti i sensi. Si torna a Istanbul nello stesso palazzo dove si svolsero i negoziati tra fine febbraio e aprile del 2022, quando ucraini e russi non firmarono una bozza di accordo che, fra le altre cose, prevedeva la neutralità della Ucraina e il ritorno dei russi sulle posizioni del 24 febbraio 2022. Sono passati più di tre anni, centinaia di migliaia di morti e si ricomincia da lì – spiega Caracciolo – La vera differenza oggi, rispetto al 2022, è che ci sono gli americani. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mieli-Travaglio, scintille su La7. “Johnson bloccò negoziato tra Mosca e Kiev? Immensa bufala russa”. “Lo dissero gli ucraini”

