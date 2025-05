Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sul Nove con “Accordi e Disaccordi “, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna sabato 17 maggio alle 21:30. Tra gli ospiti in studio i giornalisti Paolo Mieli e Mario Giordano. Inoltre, spazio all’intervista esterna con lo scrittore Massimo Fini. Al centro del dibattito le trattative in corso tra Russia e Ucraina, il ruolo del presidente americano Donald Trump, ma anche il dibattito italiano sul riarmo europeo. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanz i commenteranno i fatti più importanti della settimana. L'articolo Mieli, Giordano e Fini ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi su Nove il 17 maggio. Con Travaglio e Scanzi proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

