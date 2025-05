Mickey 17 Arriva su HBO Max | Quando Vedere il Film Sci-Fi con Pattinson e Bong Joon Ho

"Mickey 17", l'attesissimo film di fantascienza diretto da Bong Joon-ho e interpretato da Robert Pattinson, sta per debuttare su HBO Max. Scopri la data di uscita e preparati a immergerti in un'avventura unica che combina genialità visiva e una trama avvincente. Non perdere l'occasione di vedere questo capolavoro!

Finalmente una data per lo streaming dell'acclamato "Mickey 17". Scopri quando e dove goderti l'ultima fatica del regista di Parasite con Robert Pattinson.

