michelle hunziker sostituita a striscia la notizia chi prende il suo posto e perché

È iniziata martedì 13 maggio l'edizione 2025 dell' Eurovision Song Contest: oltre a Lucio Corsi, secondo classificato allo scorso Sanremo, un altro amatissimo volto della tv italiana è atteso su quel palco, invocato a gran voce dal pubblico affezionato. Stiamo ovviamente parlando di Michelle Hunziker, grande assente a Basilea almeno sino a ieri sera. La conduttrice sarebbe attualmente in viaggio verso la capitale Svizzera, pronta ad essere sostituita a Striscia la Notizia. Chi prenderà il suo posto? Si sa già, e si dà il caso che la fortunata sia una vecchia conoscenza. Michelle Hunziker a Basilea per la finale dell'Eurovision 2025: chi la sostituisce a Striscia la Notizia. Nella serata di domani, sabato 17 maggio, come promesso Michelle Hunziker sarà impegnata a presentare la finale dell'Eurovision Song Contest, a Basilea.

