Mi sono schiantata contro un muro durante una gara dicevano che non avrei più potuto correre e invece ho fatto la maratona | la rivincita di Rosie Gorman

Le avevano detto che non avrebbe più corso. Invece, ha tagliato il traguardo della maratona di Manchester. Rosie Gorman, 22 anni, originaria di Manchester, due anni fa si è schiantata contro un muro durante una gara di cheerleading. Il trauma agli arti inferiori era stato così grave da far temere la paralisi. “Ho appena sbattuto contro il muro con una forza incredibile”, ha raccontato al Daily Mail. “È un vero peccato che una cosa così semplice per me abbia messo fine alla mia carriera da cheerleader”. La diagnosi fu una delle più temute: sindrome compartimentale. Il gonfiore dei muscoli aveva bloccato la circolazione. Una condizione che, secondo la Cleveland Clinic, può portare a “danni muscolari permanenti, paralisi o morte”. Gorman, che da dieci anni partecipava a gare come ballerina e personal trainer, si è sentita dire che le gambe “non avrebbero funzionato più allo stesso modo”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

