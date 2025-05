Una partita giocata con il cuore in gola, tra la consapevolezza del valore del denaro guadagnato con fatica e il desiderio di una “tranquillità” che potesse dare respiro al suo lavoro e un sorriso ai figli. Marco da La Spezia, pesciendolo ambulante, è stato il protagonista della puntata di “ Affari Tuoi” a ndata in onda giovedì 15 maggio su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Accompagnato dalla moglie Valeria, ha affrontato “Il Dottore” Pasquale Romano con coraggio e una buona dose di audacia, portando a casa 50 mila euro. Marco, che nella vita fa il pescivendolo ambulante da 25 anni seguendo le orme dei nonni (“ Spero di fare del mio meglio”, ha detto presentandosi), ha raccontato di coltivare fin da bambino la passione per i balli standard. Ed è stato proprio sulla pista da ballo che ha incontrato Valeria: “Da bambini frequentavamo la stessa scuola di ballo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mi alzo alle tre di notte, so cosa significa la fatica", il pescivendolo di Affari Tuoi rifiuta 30 mila euro e fa bene: nel suo pacco aveva i 50 mila