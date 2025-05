Domenica 18 Maggio alla Cascina Carlinga di Curno, a partire dalle 11 prenderà vita la seconda edizione di ‘ Mezzopieno ‘, u n evento dedicato al vino in un’atmosfera di festa. Mezzopieno non è solo una fiera enologica, bensì l’occasione per chi vuole avvicinarsi al mondo del vino o per chi semplicemente vuole bere un calice in compagnia. All’evento parteciperanno i produttori della Valpontida e altre cantine e aziende agricole indipendenti, che da sempre hanno l’obiettivo di valorizzare e custodire la terra in cui sorgono attraverso la coltivazione dei vigneti e la vinificazione. L’ingresso alla fiera è gratuito. Saranno inoltre disponibili dei ticket degustazione ad un prezzo ridotto e la possibilità di acquistare bottiglie di vino direttamente dal produttore. Il nome dell’evento arriva da un’idea ben precisa: “ L’ottimismo, la positività, la voglia di riscatto sono il messaggio di fondo nella comunicazione. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Mezzopieno: festa del vino artigianale alla Cascina Carlinga di Curno