Meteo Italia – Previsioni dal 17 al 20 Maggio 2025

Dal 17 al 20 maggio 2025, l'Italia vivrà un periodo di instabilità meteorologica, con particolari manifestazioni al Nord. Venerdì 17 maggio porterà rovesci e temporali nelle regioni alpine, mentre al Centro il tempo si preannuncia variabile. Scopri le previsioni dettagliate per ogni area e preparati a un fine settimana di cambiamenti climatici.

Venerdì 17 Maggio: La giornata si aprirà con tempo instabile al Nord, in particolare sulle regioni alpine e prealpine, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi, specialmente nel pomeriggio. Sulle pianure del Nord-Ovest le schiarite saranno più ampie. Al Centro il tempo sarà più variabile, con nubi irregolari e qualche piovasco tra Toscana e Marche. Al Sud e sulle isole maggiori prevarrà il sole, salvo locali annuvolamenti in Campania e Calabria. Sabato 18 Maggio: Si conferma una giornata instabile al Nord, con nuove precipitazioni a carattere sparso, soprattutto su Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Il Centro vedrà alternanza tra sole e nubi con occasionali rovesci sull'Appennino. Al Sud continua il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento.

