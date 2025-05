Ancora 24 ore di tempo estremo sull’Italia, in particolare sul versante adriatico e al Sud, prima di un atteso miglioramento che arriverà solo a partire dalla serata di venerdì. La situazione resta critica, soprattutto per le zone già colpite da piogge torrenziali, venti intensi e mareggiate. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, ci troviamo nel pieno di un doppio attacco atmosferico: da un lato aria fredda di origine polare in arrivo dalle Repubbliche Baltiche e dalla Polonia, che entra sul nostro Paese attraverso la Porta della Bora; dall’altro, una massa d’aria calda e umida spinta da un ciclone nordafricano in risalita dalla Tunisia verso il Mar Ionio e l’ Albania. Un mix esplosivo: scontro tra masse d’aria. L’incontro tra questi due fronti di natura opposta — freddo polare e caldo subtropicale — sta generando un mix esplosivo, con effetti meteorologici molto violenti: forti piogge, vento burrascoso, mareggiate e un rischio idrogeologico elevatissimo in molte aree del Sud e del Centro Italia. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo Italia, maltempo estremo: rischio frane e alluvioni. Cosa ci aspetta