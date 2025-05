Meteo Giuliacci | Estate in ritardo niente costume fino a metà giugno E forse anche oltre

L'estate si fa attendere, con il meteo di Giuliacci che annuncia temperature fresche e la possibilità di rinviare l'uso del costume fino a metà giugno e oltre. L'anticiclone africano, previsto in ritardo, lascia intravedere una stagione meno calda del previsto, rassicurando sulla lontananza del rischio di siccità.

Il meteorologo d'Italia: “L'anticiclone africano è in ritardo, prevedo un avvio di stagione fresco. Lontano il rischio siccità” 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Meteo, Giuliacci: “Estate in ritardo, niente costume fino a metà giugno. E forse anche oltre”

Cosa riportano altre fonti

Meteo, la previsione sull'estate 2025 di Giuliacci: “Super rovente. Ma ecco due novità positive”

iltempo.it scrive: Che tempo farà nell’estate 2025? Sarà il caldo a dominare un’altra volta? A fornire le previsioni del tempo e un focus ...

Meteo, Giuliacci dà le date: "Tre fasi". Ecco quando arriva il caldo

Come scrive iltempo.it: Previsioni meteo di lunedì 12 maggio e dei giorni seguenti, quando arriva il caldo? Il colonnello Mario Giuliacci , volto noto del ...

Meteo Italia, l’annuncio di Mario Giuliacci: ecco cosa si prevede (1 / 2)

Secondo donna.fidelityhouse.eu: Mario Giuliacci è uno dei meteorologi più noti e amati d’Italia, celebre per le sue previsioni meteo televisive e per il suo stile comunicativo unico. Nel 2010, Giuliacci fonda il sito ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meteo : Arriva gelo da Russia, burrasche e neve

In arrivo dalla Russia un nucleo gelido che porterà burrasche, e precipitazioni nevose a quote basse, in particolare al Su d.