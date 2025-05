Meteo Emilia-Romagna perché continua l’allerta gialla | previsioni del weekend

Bologna, 16 maggio 2025 – Il weekend in Emilia-Romagna inizia all'insegna dell'incertezza, con l'Arpae che ha rinnovato l'allerta gialla per temporali. Le province maggiormente interessate includono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, con massima attenzione richiesta fino alla mezzanotte di domenica. Scopriamo le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni.

Bologna, 16 maggio 2025 – Il weekend parte male: Arpae ha diramato nuovamente l' allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna, con focus sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Massima attenzione fino alla mezzanotte di domenica. Il bollettino meteo . Secondo l’allerta, per la giornata di domani sono attesi temporali forti, con possibili effetti e danni, in particolare lungo la fascia appenninica centro-occidentale. "Nelle zone montane e collinari interessate dai temporali – si legge nel bollettino – non si escludono localizzati incrementi dei livelli idrometrici nel reticolo minore e occasionali fenomeni franosi ". Che tempo fa domani, sabato 17 maggio. Le previsioni Arpae prevedono per domani mattina un cielo generalmente poco nuvoloso in pianura, mentre sui rilievi si prevedono condizioni di molta nuvolosità, con rovesci o temporali, localmente di forte intensità nel settore occidentale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meteo Emilia-Romagna, perché continua l’allerta gialla: previsioni del weekend

