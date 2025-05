Meteo | calo delle temperature e ancora temporali nel weekend

Un netto calo delle temperature e temporali in arrivo per il weekend. Una circolazione depressionaria proveniente dall'Europa orientale porterà aria fredda, colpendo in particolare le Alpi orientali, le zone interne del Centro e le regioni peninsulari del Sud. Preparatevi a un cambiamento significativo del meteo nelle prossime ore.

Una circolazione depressionaria, colma di aria più fredda, si allunga dall’Europa orientale verso i Balcani interessando in parte anche l’Italia. La giornata odierna che vedrà instabilità soprattutto su Alpi orientali, zone interne del Centro e regioni Peninsulari del Sud. Atteso anche un calo delle temperature che entro domani si porteranno al di sotto delle medie anche di 4-6 gradi su tutta. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: calo delle temperature e ancora temporali nel weekend

