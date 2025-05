Ancora tempo instabile su tutta Italia: anche il meteo del terzo weekend di maggio si preannuncia instabile, ma presto arriverà una tregua. Le regioni più colpite dalla pioggia. Piove ormai incessantemente da molte settimane in Italia. La situazione potrebbe migliorare nei prossimi giorni, ma non durerà molto. Ancora nuvole sabato 17 maggio su gran parte d’Italia, e in alcune regioni sono previste locali precipitazioni. Già domenica la situazione potrebbe migliorare. Vediamo nel dettaglio, il meteo del weekend e della prossima settimana. Meteo, ancora pioggia nel weekend ma sta per tornare il sole: come sarà il tempo in città – notizie.com Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, spiega la situazione a Notizie.com: “ La fase critica è iniziata già ieri sulla Sicilia e sulla Calabria, con dei nubifragi, questo perché sta salendo dal nord Africa un ciclone, un’area di bassa pressione che determinerà nelle prossime ore delle condizioni meteo avverse. 🔗Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Meteo, ancora pioggia nel weekend ma sta per tornare il sole: come sarà il tempo in città