Metaverso per la cultura italiana nel mondo | presentato alla Camera il programma MICIT

Nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati è stato presentato oggi il progetto “Luoghi e Percorsi Immersivi d’Italia”, realizzato da Archeoclub d’Italia e nato nell’incubatore In The Green Future, che ha accompagnato il soggetto proponente nel percorso dalla business idea agli aspetti. Responsabile del progetto tecnico Immensive srl. Si tratta del primo tassello operativo del programma MICIT – Metaverse for Italian Culture, Identity and Tradition in the world – un’iniziativa che si distingue nel panorama della digitalizzazione culturale per la sua attenzione concreta ai territori marginali, alla co-costruzione dei contenuti con le comunità locali e all’integrazione tra metaverso e rigenerazione sociale ed economica. MICIT non è un semplice progetto, ma un modello innovativo, inclusivo e interdisciplinare che mette in rete università, enti locali, imprese culturali, soggetti del terzo settore e comunità. 🔗Leggi su Ildenaro.it