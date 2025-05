Messa in sicurezza del territorio il comune nominato soggetto attuatore

Il Comune è stato nominato soggetto attuatore per la messa in sicurezza del territorio, grazie a un finanziamento di oltre 3 milioni di euro stanziato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la provincia di Messina. Questi fondi saranno destinati a tre interventi urgenti per garantire la sicurezza e la protezione della comunità.

Con una nota ufficiale del 14 maggio 2025, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la provincia di Messina ha comunicato lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di tre interventi urgenti di messa in sicurezza nel territorio comunale

