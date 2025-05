Mercedes-AMG Kimi Antonelli a cuore aperto | Imola è la mia pista preferita Correre davanti a famiglia e amici? Si farà sentire

...giovane talento del motorsport. A Imola, la sua pista del cuore, Kimi condivide emozioni, ambizioni e il legame profondo con la sua famiglia e i suoi amici. Salire a bordo di una Mercedes-AMG significa non solo competere, ma vivere una passione intensa, dove ogni curva racconta una storia di dedizione e adrenalina.

Al volante di una Mercedes-AMG ogni curva, ogni accelerazione, ogni dettaglio è pensato per chi vive di emozioni forti. Ma questa volta, oltre alla possibilità di testare il cuore sportivo della Stella a tre punte, l’esperienza ha avuto un sapore ancora più speciale: un incontro con Kimi Antonelli, il giovane talento “Made in Bologna” da questa stagione pilota ufficiale del Mercedes – AMG Petronas F1 Team. Prima di entrare nel vivo, però, c’è stata anche l’occasione però di scoprire da vicino il lavoro dietro le quinte del team con un garage tour dedicato che svela la precisione, la tecnologia e l’organizzazione che animano ogni weekend di gara. Durante la chiacchierata all’interno dell’hospitality Mercedes, in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna di F1 che si correrà proprio questa domenica sul tracciato di Imola, il giovane pilota ha risposto alle domande con sorprendente maturità e consapevolezza, ben oltre la sua età anagrafica. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercedes-AMG, Kimi Antonelli a cuore aperto: “Imola è la mia pista preferita. Correre davanti a famiglia e amici? Si farà sentire”

Mercedes-AMG, Kimi Antonelli a cuore aperto: “Imola è la mia pista preferita. Correre davanti a famiglia e amici? Si farà sentire”

Da ilfattoquotidiano.it: Abbiamo incontrato il diciottenne pilota della Stella prima del Gran Premio dell’Emilia-Romagna di F1. Ecco com'è andata ...

Il cuore di Kimi Antonelli, regalo speciale ai compagni di classe: un giorno nel paddock di F1

Lo riporta bolognatoday.it: Compagni di banco che si sono presentati nel pomeriggio dopo esser stati regolarmente in classe ...

Kimi Antonelli e PETRONAS: innovazione tecnologica per la Formula 1

Scrive msn.com: Kimi Antonelli al Centro R&T PETRONAS: scopre le tecnologie avanzate che alimentano il successo del Team Mercedes-AMG in Formula 1 e oltre ...

