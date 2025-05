Mercato Juve è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può accendersi su quell’attaccante | gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!. Joshua Zirkzee, Ange-Yoan Bonny e Jonathan David. Sono questi i tre nomi più caldi per il calciomercato Juve e per l’ Inter, con predilezione per l’attaccante del Parma. Calciomercato.com non ha dubbi e “incendia” la sfida di mercato tra le due rivali con queste parole. LA VERITÀ SU ZIRKZEE – « Ma al di là delle partenze, i nerazzurri dovranno pensare alle entrate che rinforzeranno il reparto. Nelle ultime ore si è diffuso il nome di Zirkzee, attaccante olandese che a Manchester non è riuscito a imporsi. I fasti di Bologna sono un ricordo e pare che il classe 2001 stia iniziando a considerare l’ipotesi di ripartire da un’altra piazza, ma in questo momento i nerazzurri (che pure hanno sempre manifestato stima nei suoi confronti) non stiano valutando la sua candidatura ». 🔗Leggi su Juventusnews24.com

