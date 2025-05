Il mercato si avvicina e in casa Inter si lavora per rivoluzionare il reparto offensivo: nel mirino due attaccanti di Serie A ma non solo. Nonostante il focus sia rivolto ad un finale di stagione che potrà regalare grandi emozioni, in casa Inter è già iniziata la programmazione della prossima stagione. La presenza del Mondiale per Club non permette al club nerazzurro di farsi cogliere impreparati e i lavori per farsi trovare pronti ai nastri di partenza sono cominciati da mesi. Il reparto che subirà un importante restyling è sicuramente quello offensivo. Sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa lasceranno Milano a parametro zero e l’obiettivo dei nerazzurri è quello di aggiungere in rosa due pedine offensive che permettano ad Inzaghi di poter contare su un numero maggiore di alternative di qualità. 🔗Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Mercato Inter, pronta la rivoluzione in attacco: nel mirino due Serie A ma non solo