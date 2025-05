Mercato Inter, Di Marzio fa sognare i tifosi: «Farà almeno 5 rinforzi di livello! Sta chiudendo per Luis Henrique, mentre in attacco.». Le parole. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle mosse del mercato Inter per la prossima stagione, spiegando come l’intenzione dei nerazzurri è di portare a segno almeno 4-5 operazioni in entrata. Tre di esse potrebbero essere chiuse già prima dell’inizio del Mondiale per Club. MERCATO INTER – « L’Inter rispetto alle altre, avendo il Mondiale per Club, ha già preso Sucic dalla Dinamo Zagabria e sta chiudendo Luis Henrique: questo perché c’è la nuova finestra ad inizio giugno che dà la possibilità di tesserare subito i giocatori. Magari faranno anche un terzo acquisto, vedremo se ce la faranno: però c’è la possibilità che l’Inter chiuda questo mercato in anticipo per poi essere attenta all’opportunità. 🔗Leggi su Internews24.com

