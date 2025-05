Mercato Europeo a Lecco

...portare il meglio dei sapori e delle tradizioni europee. Artigiani e produttori locali e internazionali si riuniranno per offrire un viaggio sensoriale attraverso prodotti tipici, cibi gourmet e artigianato autentico. Un'occasione imperdibile per immergersi nella cultura europea, gustare prelibatezze e scoprire nuove realtà commerciali. Non perderti questa festa di colori e sapori!

Il lungolago di Lecco si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della primavera: il Mercato Europeo, giunto quest'anno alla sua tredicesima edizione. Dal 16 al 18 maggio, la splendida cornice lacustre farà da sfondo a una manifestazione che, edizione dopo edizione, ha saputo. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Mercato Europeo a Lecco

Al Mercato Europeo di Lecco un viaggio in Europa tra sapori e curiosità

Scrive ecodibergamo.it: I n arrivo un weekend per fare due passi e tanti assaggi scoprendo i sapori delle tradizioni enogastronomiche d’Europa, tra sfizi, salumi, dolcetti, primi, carne e street food. L’appuntamento è Lecco ...

Mercato Europeo a Lecco

Come scrive leccotoday.it: Oltre 60 espositori animeranno la tredicesima edizione dell'evento dal 16 al 18 maggio con prodotti gastronomici e artigianali da tutto il mondo ...

Il Mercato europeo ritorna sul Lungolago

Lo riporta corrieredilecco.it: Lecco (Lècch) – Profumi e sapori internazionali tornano a Lecco per la nuova edizione del Mercato Europeo. Il tradizionale appuntamento animerà il lungolago dal 16 al 18 maggio, occupando Riva Martiri ...

