Tempo di lettura: 3 minuti “Anche sulla mensa scolastica l’Amministrazione Mastella continua ad ignorare le richieste e le proposte che arrivano, non solo dai consiglieri di opposizione, ma anche da tanti genitori”. Così i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Farese, Maria Letizia Varricchio, Angelo Miceli e Rosetta De Stasio. “Da marzo chiediamo l’audizione in Commissione Istruzione del consigliere delegato e del dirigente per la programmazione del nuovo servizio e dei necessari correttivi, anche alla luce delle problematiche degli ultimi mesi. Erano tutti d’accordo su questa modalità di confronto, anche i consiglieri di maggioranza, ma dopo innumerevoli sollecitazioni e dopo la totale assenza dell’Amministrazione a ben due sedute vediamo il bando pubblicato. Questa mattina nemmeno il delegato all’Istruzione ha ritenuto opportuno partecipare alla Commissione. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mensa scolastica, l’opposizione: “Mastella chiuso ad ogni proposta di miglioramento”