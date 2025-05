Memorial ’Pano’ per i talenti del calcio Lo sport strumento per unire i giovani

Il Memorial "Pano" celebra i talenti del calcio giovanile in onore del compianto presidente Vincenzo Conti. Giunto alla quarta edizione, il torneo, organizzato con dedizione dall’Asd Sorgente e patrocinato dal Comune di Copparo, si svolgerà al campo sportivo di Sabbionc, unendo i giovani attraverso lo sport e promuovendo valori di amicizia e squadra.

Prosegue il Memorial "Pano", il torneo dedicato al calcio giovanile intitolato alla memoria del compianto presidente Vincenzo Conti. Giunto alla sua quarta edizione, l'evento è organizzato con passione dall'Asd Sorgente, con il patrocinio del Comune di Copparo: si terrà al campo sportivo di Sabbioncello San Pietro fino al 31 maggio. Si torna in campo oggi e domani, giornate dedicate rispettivamente agli Esordienti primo anno e agli Esordienti misti, che si sfideranno con la formula del triangolare, garantendo partite avvincenti e ricche di entusiasmo. A fare da cornice al torneo, come sempre, ci sarà il punto ristoro con uno stand gastronomico.

