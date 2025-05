Meloni | Non partecipiamo ai Volenterosi

Il premier Meloni ha spiegato la decisione dell'Italia di non unirsi ai "Volenterosi" durante la recente riunione con Gran Bretagna, Francia, Germania, Polonia e Ucraina. Ha ribadito l'esclusione dell'invio di truppe italiane in Ucraina, evidenziando l'assenza di senso nel partecipare a un format con obiettivi non allineati con le posizioni italiane.

20.05 Il premier Meloni ha chiarito la mancata presenza dell'Italia alla recente riunione tra Gran Bretagna, Francia, Germania, Polonia e Ucraina, sottolineando che Roma ha già escluso l'invio di truppe in Ucraina. "Non avrebbe senso partecipare al format dei Volenterosi che ha obiettivi che non condividiamo", ha aggiunto, definendo la scelta un atto di "chiarezza e coerenza".All'opposizione, Meloni ha chiesto la stessa trasparenza: "Ci si chiede di partecipare solo per fare una foto e poi dire di no?". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Su questo argomento da altre fonti

Meloni, 'non partecipiamo a format sull'invio di truppe'

Lo riporta ansa.it: "L'Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra dispon ...

Ucraina, Meloni: “No a tavolo ‘volenterosi’ perchè le truppe noi non le mandiamo. O vogliono solo una foto? Siamo seri”

Da dire.it: A Tirana la premier Giorgia Meloni torna a spiegare il suo 'no' al cosiddetto tavolo dei 'volenterosi', le riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina ...

Meloni sull'assenza al vertice dei volenterosi: «Noi non invieremo le nostre truppe in Ucraina»

Segnala msn.com: (LaPresse) Giorgia Meloni non ha preso parte al vertice dei volenterosi, organizzato a Tirana, a sostegno dell'Ucraina. "Ci tengo a dire una cosa rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza ita ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

G7 - bilaterale Meloni-Biden: da Ucraina a Gaza e Cina tra i temi

E' durato circa 40 minuti il bilaterale tra il presidente statunitense Joe Biden e la premier Giorgia Meloni a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia.