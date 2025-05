Meloni telefona a Papa Leone XIV | L' Italia sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha recentemente contattato Papa Leone XIV per esprimere il sostegno dell'Italia agli sforzi della Santa Sede per la pace. In una nota di Palazzo Chigi, si evidenzia l'importanza della collaborazione tra le istituzioni nel promuovere valori di unità e dialogo nel contesto attuale.

