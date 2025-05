Meloni stana l’opposizione sui volenterosi | Siate chiari | volete mandare truppe in Ucraina?

È bastata una domanda per smontare l’ennesima polemica sul nulla montata dall’opposizione: «Ci si chiede di partecipare perché dovremmo mandare le truppe in Ucraina o ci si chiede di partecipare per fare una foto e poi dire di no?». Giorgia Meloni, a margine del summit della Comunità Politica Europea a Tirana, l’ha messa sul tavolo dopo il tentativo da parte della sinistra di utilizzare un incontro, nella stessa città, tra Volodymyr Zelensky e i cosiddetti “volenterosi” per sostenere la tesi dell’irrilevanza internazionale dell’Italia. Con quella sola domanda il premier ha messo in evidenza tutta la strumentalità delle accuse, sollevate anche da chi, come Giuseppe Conte, che da un lato tuona contro le armi e dall’altro la accusa di non essere presente al tavolo dei Paesi che, oltre alle armi, a Kiev vorrebbe inviare anche soldati. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

