Meloni s’infuria con Macron | basta giochetti atomici E ora sogna il patto con Merz per silurare Parigi e far saltare l' asse francese con Berlino - RETROSCENA

Giorgia Meloni si infuria con Macron e dichiara guerra ai "giochi atomici" del presidente francese. Mentre sogna un patto con Merz per ridisegnare gli equilibri europei, il futuro dell'asse franco-tedesco è in bilico. La domanda è: riuscirà a mantenere la posizione senza concedere sul Mes, creando un nuovo potere tra Roma e Berlino?

Certo, Merz potrebbe chiedere “lo scalpo” del Mes, mettendo Giorgia spalle al muro. Ma lei potrebbe rilanciare con l’unica vera moneta che conta in Europa: un nuovo asse di potere tra Roma e Berlino con l’Italia dentro e Macron fuori dalla porta La premier irritata dall’attivismo atomico dell 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni s’infuria con Macron: basta giochetti (atomici). E ora sogna il patto con Merz per silurare Parigi e far saltare l'asse francese con Berlino - RETROSCENA

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meloni, duro scontro con Macron (e Von der Leyen): il piano che fa infuriare l’Italia

thesocialpost.it scrive: L’asse fra Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen si rafforza, mentre si allarga la frattura con Giorgia Meloni. A far detonare la tensione questa volta ...

Summit della Comunità Politica Europea. Con Meloni, Macron, Zelensky, Erdogan, Merz - in diretta

Scrive repubblica.it: I leader della Comunità Politica Europea, che comprende tutti i Paesi dell'Unione Europea e del continente europeo ad eccezione di Russia e Bielorussia, si riuniscono in Albania. In diretta da Tirana ...

Meloni irritata dall'attivismo di Macron. Il piano per rompere l'asse Francia-Germania. Decisivo il faccia a faccia con Merz

Si legge su affaritaliani.it: Emmanuel Macron insiste e rinnova l'offerta dell'"ombrello nucleare" francese a tutti i Paesi dell'Unione europea, Italia inclusa.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Macron e la Crisi Ucraina: Francia incerta sul Whatever it Takes

Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente evocato la famosa frase " whatever it takes ", resa celebre da Mario Draghi durante la crisi dell'Euro, per sottolineare la determinazione della Francia nel non permettere alla Russia di vincere la guerra in Ucraina.