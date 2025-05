Siamo alle solite. Giorgia Meloni intrattiene relazioni internazionali con Paesi amici e alleati - come l'Albania - e la sinistra cerca sempre un pretesto per attaccare la leader di Fratelli d'Italia. Oggi √® il turno di Nicola Fratoianni, che ha sfruttato il gesto teatrale di Edi Rama per lanciare un'offensiva contro il governo. "Che cosa penso del presidente dell'Albania che si inginocchia davanti a Meloni? Mi sembra la fotografia di uno scambio di interessi teatralmente rappresentato". Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra √® intervenuto ai¬†microfoni di¬†La7 a L'Aria che Tira, il programma televisivo condotto da David Parenzo, per commentare le immagini provenienti da Tirana. "Non dimentichiamo - ha proseguito il leader di SI - il regalo che Rama ha fatto a Meloni sul cosiddetto progetto Albania: il governo della destra ha buttato via un miliardo di euro degli italiani per un progetto di propaganda e che in realt√† si riveler√† completamente inutile". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, Rama s'inginocchia? Fratoianni impazzisce: "Foto scambio interessi"