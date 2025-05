Meloni ' nulla di più europeo della tenacia degli ucraini'

La tenacia del popolo ucraino rappresenta l'essenza più autentica dell'Europa e dei suoi valori. Affrontando sfide immense, questi eroi quotidiani incarnano il significato di libertà e determinazione, rivelando il profondo legame tra la loro lotta e l’identità europea. In questo contesto, il coraggio ucraino ci insegna che la libertà è un bene da difendere a qualunque costo.

"Parlando di Europa e libertà, credo che non ci sia nulla di più europeo di un popolo disposto a rischiare tutto per difendere la propria libertà. Ogni giorno l'eroismo e la tenacia del popolo ucraino ci ricordano cos'è l'Europa e quale sia l'aspetto più profondo della nostra identità comune: la libertà". Lo ha detto Giorgia Meloni alla sessione plenaria del summit della Cpe. Dall'Ucraina "dipende la nostra sicurezza", ha aggiunto.

