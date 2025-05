Meloni non partecipa al vertice dei volenterosi a Tirana | L’Italia non invierà truppe in Ucraina

Meloni non partecipa al vertice dei Volenterosi a Tirana, dove l'Italia ha confermato di non inviare truppe in Ucraina. Durante l'incontro riservato della coalizione, hanno preso parte leader europei come Macron, Starmer, Tusk, Merz e l'ucraino Zelensky, per discutere strategie e risposte al conflitto in corso.

A margine del summit della Comunità politica europea a Tirana, si è tenuto un incontro riservato tra i leader della cosiddetta coalizione dei volenterosi sul conflitto in Ucraina. Presenti Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk, Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky. Assente invece la premier italiana Giorgia Meloni, che ha chiarito la sua posizione nel secondo punto stampa della giornata: «L’Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a inviare truppe in Ucraina. Non avrebbe senso partecipare a formati che perseguono obiettivi sui quali non abbiamo dato disponibilità», ha spiegato. Meloni ha poi respinto le critiche interne delle opposizioni: «Ci si chiede se dobbiamo partecipare a questi format per mandare truppe o solo per fare una foto e poi dire di no. Bisogna essere seri, e io lo sono». 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni non partecipa al vertice dei “volenterosi” a Tirana: «L’Italia non invierà truppe in Ucraina»

