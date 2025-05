Meloni niente vertice con Zelensky volenterosi e Trump | ' Non disponibili a invio truppe' Leone offre il Vaticano per i colloqui

In un clima di tensione internazionale, i leader globali si riuniscono a Tirana per discutere la situazione in Ucraina, mentre Meloni si astiene dal vertice con Zelensky. Nonostante i tentativi di dialogo, Trump e altri restano sulla difensiva riguardo all'invio di truppe, mentre Mosca si mostra «soddisfatta» delle recenti dinamiche, proponendo un possibile incontro tra Putin e Zelensky.

Mosca si dice «soddisfatta» dall'esito dei colloqui: «Kiev chiede incontro Putin-Zelensky, valuteremo». A Tirana il vertice tra Zelensky, Starmer, Macron, Merz, Tusk e Trump: Meloni non c'è 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni, niente vertice con Zelensky, volenterosi e Trump: 'Non disponibili a invio truppe'. Leone offre il Vaticano per i colloqui

Vertice dei "volenterosi" a Tirana. Meloni non partecipa: "L'Italia non manderà truppe a Kiev"

Guerra Ucraina, vertice "volenterosi" con Macron, Starmer, Merz, Tusk e Zelensky a Tirana

"Un fantasma, Italia umiliata”. Le opposizioni attaccano Meloni esclusa dal vertice dei volenterosi

