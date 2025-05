Meloni isolata a Tirana fango della sinistra Lei li zittisce | Cosa vi chiedo

Giorgia Meloni, al centro delle polemiche a Tirana, risponde alle critiche della sinistra con un appello alla coerenza. In una dichiarazione, la premier sottolinea l'importanza di zittire le supposizioni sul suo presunto isolamento, chiarendo la sua posizione in un clima di tensione politica. La questione del vertice non partecipato diventa un punto cruciale del dibattito.

"Alle opposizioni chiedo coerenza". Con una dichiarazione a met√† pomeriggio Giorgia Meloni mette la parola fine a un'altra giornata di supposizioni e veleni da parte della sinistra. Il punto √® il presunto isolamento della premier a Tirana, con la presidente del Consiglio che non partecipa al vertice sull'Ucraina con il presidente ucraino Zelensky, il polacco¬† Donald Tusk¬† e i cosiddetti " volenterosi ". "Rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nelle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina, io devo ribadire una cosa che ho gi√† spiegato diverse volte: e cio√® l'Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina - sono le parole, nette, di Meloni -. Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilit√†. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Meloni "isolata a Tirana", fango della sinistra. Lei li zittisce: "Cosa vi chiedo"

