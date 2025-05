Meloni incontra Rama Bilancio sul protocollo

Giorgia Meloni torna a Tirana per un incontro cruciale con Edi Rama, in occasione del vertice della Comunità politica europea. La discussione si concentrerà sul bilancio del protocollo tra Italia e Albania, nel contesto di un forum informale promosso dal presidente francese Emmanuel Macron. L’incontro rappresenta un passo importante nelle relazioni bilaterali.

Giorgia Meloni torna a Tirana per un faccia a faccia con Edi Rama a margine del vertice della Comunità politica europea. Il forum informale, promosso dal presidente francese Emmanuel Macron.

