Meloni ignora il vertice dei volenterosi a Tirana | L' Italia non invierà truppe in Ucraina non ha senso partecipare - VIDEO

La premier Giorgia Meloni assente al vertice dei "volenterosi" a Tirana, giustifica la sua scelta dichiarando che l'Italia non invierà truppe in Ucraina. In un contesto di tensioni internazionali, il focus del summit includeva figure rilevanti come Macron, Zelensky e Trump, con discussioni che potrebbero influenzare il futuro della geopolitica europea.

Meloni spiega l'assenza al vertice di oggi in Albania La premier Giorgia Meloni ignora il vertice dei cosiddetti "volenterosi" a Tirana. Al vertice della Comunità politica europea è andato in scena l'incontro tra Macron, Merz, Starmer, Tusk, Zelensky, e Trump, in chiamata.

