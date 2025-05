Meloni e la nuova Europa | i Balcani al centro della strategia politica italiana

“I Balcani occidentali non sono ai margini dell’Europa, sono nel suo cuore”. Con queste parole, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento a Tirana durante la sesta riunione della Comunità politica europea. Un messaggio forte e simbolico che segna la volontà dell’Italia di rilanciare con decisione il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali, non solo come obiettivo politico, ma come imperativo strategico. Una visione di stabilità e sicurezza condivisa. Nel corso del suo discorso, Meloni ha sottolineato come l’integrazione della regione non sia solo una questione di appartenenza culturale o geografica, ma un vero e proprio investimento in sicurezza. “In un’epoca caratterizzata da crescenti minacce ibride e informatiche”, ha affermato, “non possiamo permetterci aree grigie ai margini del nostro continente”. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

