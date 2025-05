Meloni diserta il summit con Zelensky Sisto a La7 | Ha altri impegni Risate in studio Bonaccini lo incalza

Giorgia Meloni diserta il summit con Zelensky a Tirana, e la notizia scatena il dibattito in studio a Tagadà (La7). Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto si giustifica, mentre l’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini non risparmia frecciate. Risate e polemiche animano il confronto, mentre i leader europei discutono a porte chiuse.

Bagarre a Tagadà (La7) tra l’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto sull’assenza di Giorgia Meloni al summit tenutosi a Tirana tra i “ volenterosi” europei (Macron, Merz, Tusk e Starmer) e Zelensky, incontro al margine del quale è avvenuta ua conversazione telefonica con Donald Trump. La notizia della non presenza della presidente del Consiglio arriva in diretta. “Due indizi fanno una prova – commenta a caldo il giornalista Antonio Di Bella – È la seconda volta che Meloni non c’è. Io posso anche capire che col viaggio a Kiev poteva avere problemi, ma questa volta il fatto che non ci sia fa venire il sospetto che c’è o una conventio ad excludendum oppure una volontà di non esserci “. Visibilmente imbarazzato, Sisto risponde: “ Può avere avuto 200 impegni “. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni diserta il summit con Zelensky. Sisto a La7: “Ha altri impegni”. Risate in studio, Bonaccini lo incalza

