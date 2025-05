“Meloni coatta La Russa camerata” | bufera sui post di Fabio Canino la Rai non avrebbe gradito

Un'onda di polemiche investe Fabio Canino, giudice di "Ballando con le Stelle", dopo due storie Instagram ritenute inopportune. La Rai, secondo voci dei corridoi di Viale Mazzini, non avrebbe gradito il contenuto dei post, accusandoli di mancare di rispetto verso le istituzioni. Scopriamo i dettagli di questa controversia e le reazioni suscitate.

Due storie Instagram del giudice di Ballando, non più disponibili, avrebbero scosso i corridoi di Viale Mazzini che avrebbero invocato maggior rispetto per le istituzioni.

