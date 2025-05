Meloni assente al vertice sull' Ucraina | Noi non disponibili all' invio di truppe E Macron replica | Non ne abbiamo parlato

Il vertice di Tirana sulla situazione in Ucraina si svolge senza la presenza di Giorgia Meloni, mentre l'Italia ribadisce la sua posizione di non inviare truppe. Macron chiarisce che non si è discusso di questo tema. Mosca si dichiara "soddisfatta" dai colloqui e valuta la richiesta di un incontro tra Putin e Zelensky.

Mosca si dice «soddisfatta» dall'esito dei colloqui: «Kiev chiede incontro Putin-Zelensky, valuteremo». A Tirana il vertice tra Zelensky, Starmer, Macron, Merz, Tusk e Trump: Meloni non c'è 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni assente al vertice sull'Ucraina: «Noi non disponibili all'invio di truppe». E Macron replica: «Non ne abbiamo parlato»

