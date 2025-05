L’assenza di Giorgia Meloni, anche lei a Tirana per il vertice Ue, al nuovo summit dei cosiddetti “ volenterosi “ non è passata inosservata. Insieme a Zelensky, Merz, Macron, Starmer e Tusk, tutti si aspettavano di vedere anche la presidente del Consiglio italiana a discutere del futuro sostegno all’ Ucraina. E invece no, la premier a quell’incontro non ha partecipato, ma quando le opposizioni hanno concluso che questo fosse un segnale di isolamento ha sbottato: “Siano coerenti, sono una persona seria. L’Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. Credo sia un fatto di coerenza e chiarezza”. Ha poi contrattaccato: “A chi si lamenta, all’opposizione per esempio, chiedo la stessa chiarezza e la stessa coerenza – ha dichiarato la capa del governo nel corso di un punto stampa a margine del vertice – Si chiede di partecipare a questi formati perché dobbiamo mandare le truppe in Ucraina o perché dobbiamo farci una foto e poi dire di no? Bisogna essere seri e io sono una persona seria. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni assente al vertice dei “volenterosi” a Tirana: “Noi contro l’invio di truppe, coerenza”. Ma le altre volte era presente