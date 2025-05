Non solo una questione tecnica e da addetti ai lavori, ma «una questione di libertà, sicurezza e rispetto della persona», nella quale tutti, dalle istituzioni ai cittadini, ciascuno per il proprio ruolo, devono svolgere la propria parte con la consapevolezza della posta in gioco. Nel saluto al forum internazionale “Privacy Symposium”, che si è chiuso oggi a Venezia, il premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare con forza come la protezione dei dati personali sia «uno dei grandi temi della nostra epoca». Rispetto al quale l’Italia si è fatta promotrice in Europa e a livello internazionale, come per l’Intelligenza artificiale, di iniziative per sostenere un approccio strategico. Meloni: «La protezione dei dati personali non è una questione tecnica, ma di libertà, sicurezza, rispetto della persona». 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni al “Privacy Symposium”: «La protezione dei dati non è questione tecnica: riguarda libertà, sicurezza e diritti»