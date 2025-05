Meloni a Tirana | Non gettiamo la spugna sulla pace I rimpatri funzionano come promesso video

In occasione del sesto vertice della Comunità Politica Europea a Tirana, la premier italiana Giorgia Meloni è stata accolta con tutti gli onori dal primo ministro albanese, Edi Rama. Tra i temi cruciali del incontro, emergono la pace e i rimpatri, sottolineando l'importanza della cooperazione tra i paesi europei per affrontare le sfide comuni.

Accolta con gli onori del caso dal primo ministro albanese, Edi Rama, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Tirana per il sesto vertice della Comunità politica europea. Il premier ‘padrone’ di casa ha confermato il feeling speciale con “Giorgia” inginocchiandosi davanti alla leader italiana. Un gesto non nuovo, ad Abu Dhabi lo scorso gennaio Rama aveva salutato Meloni nello stesso modo. Meloni a Tirana: sulla pace non gettiamo la spugna. Punto stampa veloce della premier prima di arrivare al vertice. In cima ai temi affrontati la frenata nei negoziati di pace tra Mosca e Kiev e la delusione per il mancato incontro a Istanbul tra Putin e Zelensky a causa del rifiuto dello ‘zar’. “Nelle ultime ore abbiamo visto rispetto a una certa propaganda, chi sia disponibile a fare dei passi importanti a favore della pace e chi invece meno disponibile”, dice Meloni ai giornalisti. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni a Tirana: “Non gettiamo la spugna sulla pace. I rimpatri funzionano, come promesso” (video)

