Meloni a Tirana | Niente di più europeo della tenacia ucraina I Cpr in Albania? Non farò in tempo a vederli

A Tirana, il sesto vertice della Comunità politica europea affronta temi cruciali come la sicurezza, la guerra Russia-Ucraina e i flussi migratori. Con 47 Paesi partecipanti, inclusi membri dell'UE e 20 Stati extra-Ue, si discute della tenacia ucraina e delle problematiche legate ai CPR in Albania, un rendez-vous strategico per il futuro del continente europeo.

Sicurezza, guerra Russia-Ucraina e flussi migratori: questi i temi principali al centro del sesto vertice della Comunità politica europea in corso a Tirana. Il format, nato nel 2022, riunisce 47 Paesi: oltre agli Stati membri dell'Unione europea ci sono 20 Paesi extra-Ue che ruotano nell'orbita. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Meloni a Tirana: "Niente di più europeo della tenacia ucraina. I Cpr in Albania? Non farò in tempo a vederli"

