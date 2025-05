Meloni a Tirana lascia il punto stampa sotto la pioggia | Mi fradicio

Durante il vertice della Comunità politica europea a Tirana, la premier Meloni ha affrontato condizioni meteorologiche avverse. Uscendo dal punto stampa, si è rivolta ai giornalisti esclamando: "Mi fradicio", sottolineando in modo ironico la situazione sotto una pioggia battente. Un momento che ha catturato l'attenzione, con un mix di politica e quotidianità.

(Agenzia Vista) Tirana, 16 maggio 2025 La premier Meloni arriva a Tirana per il vertice della Comunità politica europea. "Mi fradicio", ha detto ai giornalisti lasciando il punto stampa sotto una pioggia battente. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni a Tirana lascia il punto stampa sotto la pioggia: "Mi fradicio"

Ne parlano su altre fonti

La missione di Meloni a Tirana e la foto con i “volenterosi” (ma senza Macron)

msn.com scrive: Viaggio della premier per il vertice della Comunità politica europea: “Dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato con garanzie per l’Ucraina”. Poi l'avvertimento: “Putin meno disponibil ...

Meloni a Tirana sotto la pioggia ringrazia un cronista per aver aperto un ombrello al punto stampa

Da stream24.ilsole24ore.com: (Agenzia Vista) La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ringrazia un cronista per aver aperto un ombrello sotto la pioggia di Tirana, durante ...

Meloni in Albania, al via il vertice della Comunità politica europea a Tirana

Segnala tg24.sky.it: La presidente del Consiglio partecipa al sesto vertice della Comunità politica europea. Il format riunisce 47 Paesi: i membri dell'Ue, più 20 Paesi extra-Ue ma comunque nell'orbita europea. Presente a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.