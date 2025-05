Mel Gibson sceglie la Lionsgate per The Resurrection of the Christ Mel Gibson e Bruce Davey, con la loro Icon Productions, hanno scelto Lionsgate come partner di studio per The Resurrection of the Christ, il seguito del loro storico film del 2004 La passione di Cristo. L’accordo prosegue dunque la lunga collaborazione di Gibson con Lionsgate, dove ha girato i suoi due film più recenti: La battaglia di Hacksaw Ridge, nominato agli Oscar, e il thriller Flight Risk – Trappola ad alta quota, con Mark Wahlberg e attualmente in sala. Lo studio è anche distributore della library Icon, in cui rientra La passione di Cristo. The Resurrection of the Christ sottolinea la continua forza di Lionsgate nello spazio basato sulla fede, dato che lo studio gestisce la distribuzione di The Chosen e ha distribuito successi come Jesus Revolution e I Can Only Imagine, con un sequel per quest’ultimo in arrivo a marzo 2026. 🔗Leggi su Cinefilos.it