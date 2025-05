Mel B l’abito trasparente in tv | il look che fa discutere

Mel B Spice Girls abito trasparente: sono queste le parole che hanno invaso i social dopo la sua apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon. L’ex Scary Spice ha indossato un vestito che ha messo in risalto il suo corpo simulando mutande e reggiseno, in un mix perfetto tra sensualità e nostalgia anni ’90. Il look ha diviso l’opinione pubblica, tra chi lo ha definito eccessivo e chi lo ha esaltato come manifesto di empowerment. Mel B abito trasparente: nostalgia e polemiche. Mel B al Tonight Show di Jimmy Fallon Il vestito Diesel scelto da Mel B per l’intervista televisiva è un trionfo di audacia: lungo al ginocchio, trasparente, con dettagli evidenziati che lasciano poco all’immaginazione. Il focus era tutto sul corpo, con i profili della lingerie in fucsia, messi volutamente in evidenza. Un look che non è passato inosservato e che ha spaccato l’opinione pubblica. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

