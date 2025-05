Mel B con l’abito trasparente in tv | il look che fa discutere

Mel B, ex membro delle Spice Girls, ha catturato l'attenzione sui social indossando un audace abito trasparente durante il Tonight Show di Jimmy Fallon. Il suo look, che ha suscitato dibattito, ha esaltato le sue forme, evocando una combinazione di sensualità e nostalgia che ricorda i suoi giorni da Scary Spice. Scopri le reazioni e l'impatto di questo outfit stravagante.

Mel B Spice Girls abito trasparente: sono queste le parole che hanno invaso i social dopo la sua apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon. L’ex Scary Spice ha indossato un vestito che ha messo in risalto il suo corpo simulando mutande e reggiseno, in un mix perfetto tra sensualità e nostalgia anni ’90. Il look ha diviso l’opinione pubblica, tra chi lo ha definito eccessivo e chi lo ha esaltato come manifesto di empowerment. Mel B abito trasparente: nostalgia e polemiche. Mel B al Tonight Show di Jimmy Fallon Il vestito Diesel scelto da Mel B per l’intervista televisiva è un trionfo di audacia: lungo al ginocchio, trasparente, con dettagli evidenziati che lasciano poco all’immaginazione... 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Mel B con l’abito trasparente in tv: il look che fa discutere

Mel B scandalizza in tv con un abito troppo hot - Al Tonight Show di Jimmy Fallon, Mel B si è presentata in un abito trasparente e un bouquet in mano. Ecco che cosa è successo. gazzetta.it scrive