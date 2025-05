Meeting degli Emigranti | 47 discendenti americani per la prima volta in visita ad Atena

Dal 28 ottobre al 1 novembre, Atena Lucana accoglie 47 discendenti di emigranti americani in un evento unico. In occasione della Festa di San Ciro, questi visitatori esploreranno le loro radici e la storia dei propri antenati, riscoprendo legami familiari e culturali che attraversano l’oceano. Un ritorno alle origini che promette emozioni e connessioni profonde.

Da oggi a lunedì, in occasione della Festa di San Ciro, 47 discendenti di emigrati di Atena Lucana saranno per la prima volta in visita nel comune valdianese alla ricerca delle proprie origini e dei propri avi. La maggior parte di essi, ben 35 discendenti di terza e quarta generazione, proviene. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Meeting degli Emigranti: 47 discendenti americani per la prima volta in visita ad Atena

